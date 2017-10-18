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Polonya'ya giden Erdoğan'a bandodan sürpriz

17 Ekim 2017, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanının karşılama töreninde yer alan bazı ülkelerin büyükelçilerini selamlamaları sırasında askeri bando Dede Efendi'nin 'Ey büt-i nev eda' isimli eserini çaldı.
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