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Polonya’da öldürülen öğrencinin katili PKK sempatizanı çıktı

13.03.2019 03:05


Konya'dan eğitim için gittiği Polonya'da öldürülen öğrencinin katil zanlısının bir yıldır kayıp olarak aranan PKK sempatizanı Muhammet Emektar olduğu öğrenildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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