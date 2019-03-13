Polonya’da öldürülen öğrencinin katili PKK sempatizanı çıktı

Polonya’da öldürülen öğrencinin katili PKK sempatizanı çıktı13.03.2019 03:05
Konya'dan eğitim için gittiği Polonya'da öldürülen öğrencinin katil zanlısının bir yıldır kayıp olarak aranan PKK sempatizanı Muhammet Emektar olduğu öğrenildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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