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Polonya'da akılalmaz olay! Bungee Jumping yaparken neredeyse ölüyordu

22.07.2019 11:39

Polonya’da bungee jumping yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.


Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi. Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı.

Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.

Ambulansa hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.

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