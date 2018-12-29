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Polisten kaçarken viyadükten aşağıya düştüler

29 Aralık 2018, Cumartesi

Beşiktaş'ta trafik uygulamasından kaçan bir otomobil sürücüsü, viyadükten aşağıya düştü. Olayda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.


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