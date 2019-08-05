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Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

05.08.2019 10:33

Malatya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı. Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinden diğeri varil içinden çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Başharık Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halinde iken araçta inen 2 şüpheli kaçtı.

Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliden birini bir varilin diğerini ise çöp konteyneri içerisinde Aslan sokakta yakalarken, otomobil ile kaçan 3 şüpheliyi de Paşaköşkü Mahallesi Dağcılar sokakta yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüphelilerden 4'ü yapılan incelemelerin ardından serbest bırakılırken 1 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaya karışan aracın emniyet otoparkına çekildiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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