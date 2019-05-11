Polisler bile inanamadı! Lüks villadan cephanelik çıktı (Video)

ABD'nin Los Angeles kentinde lüks bir villaya düzenlenen operasyonda evin içinden çıkanları görünce polis bile şoke oldu. Yapılan operasyon sonucu zenginlerin bulunduğu muhitteki bir evde binden fazla silah ve mermi bulundu. Silahların çoğunun modern yapım olduğu bir kısmının da 50 yıldan daha eski olduğunu belirten polis memuru Chris Ramirez "31 yıllık kariyerim boyunca hiç bu kadar çok silah görmemiştim" dedi. Bir kişi tutuklanırken soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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