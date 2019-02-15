Diyarbakır'da polisin ısrarına rağmen izinsiz bölgeye geçmeye çalışan HDP'li Saliha Aydeniz'in arkasından koşan polis memuru, kaygan zeminde kayarak çarptığı Aydeniz ile birlikte yere düştü.
Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz yere kapaklandı15.02.2019 14:37
- Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz yere kapaklandı
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