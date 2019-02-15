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Polisi ısıran HDP'li Saliha Aydeniz yere kapaklandı

15.02.2019 14:37

Diyarbakır'da polisin ısrarına rağmen izinsiz bölgeye geçmeye çalışan HDP'li Saliha Aydeniz'in arkasından koşan polis memuru, kaygan zeminde kayarak çarptığı Aydeniz ile birlikte yere düştü.


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