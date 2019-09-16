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Polis rozeti, tabanca ve kelepçeyle tarihi eser kaçakçılığı

16.09.2019 23:59

Aksaray'da sahte polis rozeti, tabanca ve kelepçe taşıyarak, kendilerini polis gibi tanıtıp tarihi eser kaçaklığı yapan şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 54 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.


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