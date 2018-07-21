Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen sene bir düğünden sonra çekildiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Üstü açık otomobil ile havaya ateş açan damat ile otomobili kullanan sağdıç yakalandı. Havaya 20 el ateş açan damadın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, sağdıca ise 1989 TL ceza kesildiği öğrenildi.
Polis o maganda damat ile sağdıç yakaladı!19 Temmuz 2018, Perşembe
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