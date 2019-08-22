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Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı

22.08.2019 02:17

Erzurum'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 4 kişi yaralandı.


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