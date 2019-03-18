Polis katilini kahraman ilan edip ayaklanma çağrısı yaptılar

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yaptığı PKK'nın siyasi uzantısı HDP'liler polis katili Zülküf Gezen'i kahraman gibi gösterip, cenazesi için kitlesel halk hareketi çağrısı yaptılar. Polis memuru Hüseyin Özdemir'i Şehit eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in Abdullah Öcalan için cezaevinde kendini asması sonrası HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek: “Seçim sürecinde sürece dahil sorumluluklarımızı yerine getirip mutlaka kazanacağız. Toprağa düşenlerimize and olsun"
Polis katilini kahraman ilan edip ayaklanma çağrısı yaptılar18.03.2019 09:21
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