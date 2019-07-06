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Polis intihar eden kadını havada yakaladı

06.07.2019 20:52

Erkek arkadaşıyla kavga ettiği iddia edilen bir kadın intihar etmek istedi. Binadan aşağı atlayan kadını ise polis memuru havada yakaladı. Olay anı ise anbean kameraya böyle yansıdı.


Çin'de kayda geçen görüntülerde bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga ettiği için intihar etmeye kalktı.

KADIN VE POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayı fark eden polis memuru binadan atlayan kadının düşüşünü yavaşlatarak hayatını kurtardı. Yapılan açıklamada kadının ve polis memurunun
olayı hafif yaralı atlattığı duyuruldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

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