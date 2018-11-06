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Polis helikopterine lazer tutan suç makinesi yakalandı

06 Kasım 2018, Salı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, dün yerden polis helikopterine lazer ışığı tutarak pilotları tehlikeye düşüren şüpheli, olaydan kısa süre sonra yakayı ele verdi. Yaşananlar, saniye saniye helikopter kamerasına yansıdı.


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