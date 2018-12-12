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Polis 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere ateş açtı

11 Aralık 2018, Salı

Ataşehir'de polisin "dur" ihtarına uymadığı ve kaçarken polise silah gösterdiği öne sürülen şüphelilerin içinde bulunduğu araca ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


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