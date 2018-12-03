Adana'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü, polis tarafından kamyonetin camı kırılarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Gümüş (36) 01 FIE 74 kamyonetiyle Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nden Bülent Angın Bulvarı yönüne hareket halindeyken kalp krizi geçirdi. Gümüş, kamyonetini caddenin sağına çekip 112'yi aramak istedi ancak aracını tam nizami park edemedi. Kalp krizi nedeniyle kendinden geçen Gümüş 112'yi de arayamadı. Arabada hareketsiz halde duran Gümüş'ü yoldan geçen vatandaşlar görünce polise haber verdi. Olay yerine polis gelince sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada polis önce şahsın uyuyakalmış olabileceğini düşünerek cama vurdu ancak Gümüş bir türlü uyanmadı. Bunun üzerine polis camı kırıp kilitli olan kamyonetin kapısını açtı. Sağlık ekipleri ambulans ile şahsı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık görevlileri şahsa kalp masajı yaparak duran kalbini yeniden çalıştırıp onu hayata bağladı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gümüş'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis camı kırarak hayat kurtardı...03 Aralık 2018, Pazartesi
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