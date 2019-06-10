Polis bile şaşkına döndü! Sahte taşların içine gizlenmiş... 10.06.2019 14:16

İspanya polisi tarafından düzenlenen operasyonda sahte taşların içine gizlenmiş 1 tondan fazla uyuşturucu yakalandı. Madrid'de bulunan bir depoda yakalanan uyuşturucular ile ilgili polis 11 kişiyi gözaltına aldı.

İspanya'da polisin düzenlediği operasyon sonucu sahte taşların içine saklanmış yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İspanya'da vergi dairesi ve polisin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, Madrid bölgesinde bulunan Humanes kasabasındaki bir depoda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, paketler halinde sahte taşların içine saklanmış halde bulundu.

Uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 11 kişi gözaltına alındı. Polisin paylaştığı görüntülerde, polislerin içine uyuşturucu gizlenmiş sahte taşları kırdığı görüldü.

Kırılan taşların içinden her birinde 1 kilodan fazla uyuşturucu bulunan 785 paket ele geçirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin Kolombiya ve Venezuela vatandaşlarından oluşan bir çetenin parçası olduğu belirtildi.

Ayrıca, çetenin, İspanyadan içeri soktukları uyuşturucuyu Avrupanın tamamına dağıtmayı planladığı da belirtildi.