Polis Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücüyü kıskıvrak yakaladı 04 Kasım 2018, Pazar

Kadıköy Bağdat Caddesi'nden drift yapan sürücü, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Polislerden habersiz drift yapan trafik magandasının her hareketi, polis kameraları tarafından saniye saniye böyle görüntülendi.