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Polis, ATM dolandırıcılarını temizlikçi kılığına girip yakaladı

02 Kasım 2018, Cuma

Ankara polisi, ATM'lere aparat yerleştirip banka kartlarını kopyalayan 6 şüpheliyi temizlikçi kılığına girerek suçüstü yakaladı. Operasyon anı anbean polis kameralarına yansıdı.


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