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Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi

26.10.2019 23:07

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.


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