Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.
Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi26.10.2019 23:07
- Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi
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