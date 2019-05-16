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Pogba'dan umre ziyareti

16.05.2019 12:42

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, ramazan ayını boş geçmeyerek arkadaşlarıyla birlikte Kabe'yi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pogba fotoğrafın altına, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" notu düştü.


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