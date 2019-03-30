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Plastik poşetlerde yeni dönem! Artık hepsi 25 kuruştan satılacak

30.03.2019 15:06

Plastik poşet uygulamasında yeni dönem! Türkiye genelinde 1 Ocak'ta hayata geçirilen plastik poşet uygulaması kapsamında "asgari" 25 kuruştan satılan plastik poşetler, 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak. İşte plastik poşet uygulamasında yeni dönemin detayları...


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