PKK/YPG'nin sivil halka uyguladığı insanlık dışı işkence görüntüleri 23.08.2019 10:30

Terör örgütünün boyunduruğu altına girmeyen ve karşı çıkan kişiler türlü işkencelerden getiriliyor. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin halka yaptığı işkenceleri gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD destekli YPG/PKK Suriye'de yerel halka zulmetmeye devam ediyor. Terör örgütünün boyunduruğu altına girmeyen ve karşı çıkan kişiler ise türlü işkencelerden getiriliyor. PKK'ya destek vermeyen kişilerin gördüğü işkencelere dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin YPG/PKK'lı terörist tarafından kırbaçlandığı görülüyor.