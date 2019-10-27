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PKK/YPG'li teröristlerin asansörlü tünelleri görüntülendi

27.10.2019 23:06

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da arama-tarama çalışmaları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu personelleri arazi aramasında YPG'li teröristlere ait 'asansörlü' tüneli bulundu. Teröristlerin Türkiye'nin sınırında yerin metrelerce altına kazdıkları o tünel A Haber ekibi tarafında görüntülendi. YPG'li teröristler bu tünelleri kullanarak Türkiye'ye saldırıda bulunuyorlardı. İşte YPG'li teröristlerin şeytani planlarla yaptıkları o terör tünellerinden A Haber kameralarına yansıyan çok özel görüntüler...


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