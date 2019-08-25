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PKK/YPG'li teröristler hendekleri terk ediyor

25.08.2019 11:11

Cerablus ile Münbiç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG’li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü. Özellikle Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge konusunda anlaşmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor.


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