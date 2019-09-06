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PKK/YPG'li teröristler görüntülendi

06.09.2019 19:46

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Araçlar sınıra konuşlandırıldı. Sınırın diğer tarafında da hareketli teröristler sınır hattında A Haber ekibi tarafından görüntülendi.


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