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PKK'ya "pençe" darbesi! Teröristlere sığınak, barınak ve depoları hava harekâtı ile vuruldu

13.06.2019 12:17

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında" "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu." denildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı kapsamında bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait hedefler vuruldu.

​Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.
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