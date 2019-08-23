PKK'ya Kıran Operasyonu! Operasyonu yöneten komutandan A Haber'e özel açıklamalar 23.08.2019 22:40

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" devam ediyor. Operasyonun 6. gününde terör mevzileri vuruldu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve operasyonu yöneten Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı Ahaber özel yayınına konuk oldu.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun 6. gününde terör mevzileri vurulmaya devam edildi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve operasyonu yöneten Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş Ahaber özel yayınına konuk oldu.

Hacı İlbaş, operasyona ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Hacı İlbaş, "Örgüte katılım sıfıra düştü neredeyse. Teröristlerin büyük bölümü temizlendi." dedi.