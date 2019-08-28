Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın bizzat yönettiği, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen Kıran 2 operasyonu başladı. İşte operasyondan ilk görüntüler...
PKK'ya Kıran 2 operasyonu başlatıldı! İşte harekattan ilk görüntüler (Video)28.08.2019 10:56
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