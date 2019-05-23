Haberler Web TV PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

23.05.2019 10:44

Son 5 günde "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı'nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları 'Zeynel' kodlu telsiz kullanan "Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile "Türk Tarık" Kod adlı Barış Öner'inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları