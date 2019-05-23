PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe

Son 5 günde "Kawa" kod adlı Behrüz Düdükkanlı'nın Giresun ve Trabzon kırsalında tek tek gösterdiği sığınak ve depolardan oluşan 12 yer güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde son yıllarda Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar neticesinde terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz açılım grubuna darbe üstüne darbe vuruldu. Örgütün sözde bölge sorumluları 'Zeynel' kodlu telsiz kullanan "Cudi Zaza' kod adlı Mehmet Yakışır ile "Türk Tarık" Kod adlı Barış Öner'inde aralarında bulunduğu toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe23.05.2019 10:44
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