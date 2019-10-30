PKK'ya bir darbe de Muş'ta vuruldu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muş kırsalında devam eden terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel Komutanlığı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini twitter üzerinden yayınlanan video ile duyurdu.
Muş kırsalında düzenlenen operasyonda, iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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