PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi 12.06.2019 10:19

Son dakika haberine göre Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.