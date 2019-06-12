PKK'ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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