PKK'ya ağır darbe! Pençe Harekâtı’nda Ele Geçirilen Silah, Mühimmat ve Malzemeler 26.07.2019 10:07

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik süren operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık resmi hesapları üzerinden ele geçirilen mühimmatlara ait görüntüleri paylaştı.

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Pençe Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda PKK'ya büyük darbe indirildi. Bugüne kadar operasyon kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait sığınak ve mühimmat depoları da yok edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada 1 Adet AT4 tanksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, bir Dragunov keskin nişancı silahı, bir HK-33 piyade tüfeği, üç AK-47 piyade tüfeği, iki BKC makineli tüfek, bir termal dürbün, bir Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, bir Yaesu büyük telsiz (sözde liderler tarafından kullanılan), piyade tüfeği mühimmatı, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir. Mağaraya yakın gömülü depoda ise 100 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere; bir bidon sıhhi malzeme, bir bidon hazır gıda bulunmuştur.

Ele geçirilen malzemeler komandolarımız tarafından yerinde imha edilmiştir.