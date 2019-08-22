PKK'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu 22.08.2019 13:35

Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" devam ediyor. Operasyonun 5. gününde terör mevzileri canlı yayında vuruldu.