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PKK/PYD'ye terör örgütü diyemediler!

13 Şubat 2018, Salı
ABD'nin Türkiye'deki taşeronluğunu yapan güruh onların beslediği teröristleri de savunmayı ihmal etmiyor. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li diğer siyasilerin ve Amerikan beslemesi Fatih Portakal'ın teröristler hakkında sarfettiği skandal sözler.
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