PKK/PYD'nin zorla silah altına aldığı çocuklar zulmü anlattı
08 Şubat 2018, Perşembe
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sürerken bölgede PYD/PKK'nın zorla silahlandırdığı çocuklar ve gençler, yaşadıkları zulmü anlattı. Bölgeye zorla getirildiklerini söyleyen çocuklar, terör örgütü mensubu teröristler tarafından işkenceye maruz kaldıklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.