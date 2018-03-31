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PKK/PYD'nin Afrin'deki Pentagon üssü görüntülendi

30 Mart 2018, Cuma

Zeytin Dalı Harekatı ile emellerine ulaşamayan terör örgütü ardına bakmadan kaçtı, geride bıraktıkları ise onların hain planlarını bir kez daha ortaya koydu. Teröristlerin Afrin'deki sözde askeri üssü A Haber tarafından görüntülendi. Teröristlerin inşa etmeye çalıştıkları sözde askeri üs, görünümüyle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un binasını andırıyor. İşte o görüntüler...

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