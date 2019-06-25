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PKK/PYD’li teröristlerden halka zulüm! Buğday tarlasını yakıp, halay çekti | Video

25.06.2019 21:34

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.



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