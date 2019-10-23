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PKK/PYD'den temizlenen Rasulayn'da Milli Suriye Ordusu ve Türk bayrağı çekildi

23.10.2019 16:26

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den arındırılan Rasulayn'ın pek çok noktasına Suriye Milli Ordusu ve Türk bayrakları çekildi. SMO güçleri, bayraklar önünde zafer pozu verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PYD'den temizlenen Rasulany'da hayat normale dönüyor.

Rasulayn ilçe merkezindeki teröristlerce yerleştirilen bombalı tuzak ve mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

SMO VE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
İlçenin dört bir tarafı Suriye Milli Ordusu ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

Harekat kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellerin Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edildi.

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