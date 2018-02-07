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PKK/PYD'den alçak saldırı!

06 Şubat 2018, Salı
Terör örgütü PKK/PYD acımasız yüzünü en savunmasız insanlara mültecilere karşı gösterdi. Teröristler Afrin'den İdlib'deki sığınmacı kampına havan saldırısı düzenledi. İşte teröristlerin saldırı düzenlediği o noktadan çok özel görüntüler...
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