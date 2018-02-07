Yol Durumu

PKK/PYD'den alçak plan! Sivilleri kullanıyorlar

06 Şubat 2018, Salı
Terör örgütü PKK, Kamışlı'daki sivilleri Afrin'de canlı kalkan yapmak amacı ile bir konvoy ile yola çıkardı. Konvoyun amacı Afrin'e ulaşmak. Konvoyda terörist başı Öcalan'ın flamaları ve PKK paçavraları yer alıyor.
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