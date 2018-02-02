PKK/PYD kadın ve kız çocuklarını silahlandırıyor

Terör örgütü PKK/PYD'li teröristler Afrin operasyonu ile iyice kan kaybeden örgüte terörist bulma çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde bulunan kadın ve kız çocuklarını kandıran terör örgütü mensupları, bu kişileri silahlandırıyor. Silah kullanımı konusunda bu kişilere eğitim veren terör örgütü mensubu teröristler, daha sonra bu kişilere ABD'den aldıkları silahları vererek onları örgüte dahil ediyor.
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bu genclerin cocuklarin dünyadan haberleri yok...elinde silah olan karayilandan bahsetmiyorum...bunlarda müslüman...iyi ile kötüyü ayirt etmek zorundayiz.....bu konuda cok hashas olmaliyiz....
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