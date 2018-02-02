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PKK/PYD kadın ve kız çocuklarını silahlandırıyor

01 Şubat 2018, Perşembe
Terör örgütü PKK/PYD'li teröristler Afrin operasyonu ile iyice kan kaybeden örgüte terörist bulma çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde bulunan kadın ve kız çocuklarını kandıran terör örgütü mensupları, bu kişileri silahlandırıyor. Silah kullanımı konusunda bu kişilere eğitim veren terör örgütü mensubu teröristler, daha sonra bu kişilere ABD'den aldıkları silahları vererek onları örgüte dahil ediyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

bu genclerin cocuklarin dünyadan haberleri yok...elinde silah olan karayilandan bahsetmiyorum...bunlarda müslüman...iyi ile kötüyü ayirt etmek zorundayiz.....bu konuda cok hashas olmaliyiz....

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evet3
hayır2
cevapla 01.02.2018 17:42
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