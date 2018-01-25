PKK/PYD çocuk ve kadınları çatışmalara yolluyor

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Afrin'de terör örgütü PKK/YPG çatışmalarda çocukları kullanıyor. Çatışmalarda kadın ve çocukları kendilerine kalkan yapmaktan çekinmiyorlar.
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