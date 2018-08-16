PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK'nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. İşte PKK'nın sözde Sincar bölgesi sorumlusunun etkisiz hale getirildiği o anlar
PKK'nın sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden'in etkisiz hale getirilişi16 Ağustos 2018, Perşembe
- PKK'nın sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden'in etkisiz hale getirilişi
- Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla buluştu
- Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
- TEM Otoyolu'nda "insanlık ölmedi" dedirten görüntüler...
- Siyonist FOX'ta Türkiye'ye ekonomik saldırının itirafı
- Meradaki inek, sahibini yalayıp saçlarına şekil verdi
- Şoför "Benden bu kadar" deyip otobüsü sağa çekti
- TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik kazası meydana geldi
- A Haber'e baskın girişiminde flaş gelişme!
- Gökçeada'da feribot karaya oturdu
- Gurbetçinin çarpışan arabada düşürdüğü cüzdanı böyle çaldı
- Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.