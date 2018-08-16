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  • PKK'nın sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden'in etkisiz hale getirilişi

PKK'nın sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden'in etkisiz hale getirilişi

16 Ağustos 2018, Perşembe

PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK'nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. İşte PKK'nın sözde Sincar bölgesi sorumlusunun etkisiz hale getirildiği o anlar

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