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PKK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan terörist Diyarbakır'da yakalandı

07.05.2019 17:10

Terör örgütü PKK’nın İsviçre yapılanmasında yer alan zanlı, MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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