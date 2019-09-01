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PKK'nın istihbarat timi vuruldu!

01.09.2019 17:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." denildi. Etkisiz hale getitilen 5 teröristin, örgütün istihbarat ve özel güç unsurları olduğu belirlendi..


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