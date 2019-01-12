PKK'nın hamile kadını infazı, terörist ifadesinde! Kan dondurdu 12 Ocak 2019, Cumartesi

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan sağlıkçı terörist, ifadesinde, örgütün acımasız ve kirli yüzünü gözler önüne serdi. Kadın terörist, ifadesinde, terör örgütü mensuplarınca Temmuz 2013'te kaçırılarak, Irak'ta bir mağaraya götürüldüğünü belirtti. Mağarada kaldığı süreçte, erkek teröristlerin kadınlara tecavüz ettiğine şahit olduğunu vurgulayan terörist, taviz vermediği için kendisine yönelik böyle bir şeyin yapılamadığını kaydetti. Örgütten kurtulup Türkiye'ye gelmek isteyenlerin, korkmamasını vurgulayan kadın terörist, bu kişilerin kaçarken yakalandığında PKK mensuplarınca yakalanma korkusu yaşadıklarını bildiğini ifade etti.