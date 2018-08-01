PKK'lıların şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için tören düzenlendi

Hakkari Yüksekova'da PKK tarafından yola döşenen bombalı tuzakla şehit edilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için tören düzenlendi.
PKK'lıların şehit ettiği anne ve 11 aylık bebek için tören düzenlendi01 Ağustos 2018, Çarşamba
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