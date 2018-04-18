PKK'lıların 'ÖSO yağmalıyor' yalanı böyle ortaya çıkmıştı
17 Nisan 2018, Salı
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonunda Mehmetçik ile omuz omuza savaşarak terörü bölgeden temizlememize yardım eden ÖSO'ya iftira attı. PKK'nın yalanlarını tekrarladı. YPG ile savaşan ÖSO'ya yüklendi ve onlara 'yağmacı' dedi. Halbuki PKK'lı hainlerin Afrin'de dükkanları yağmalarken kendilerini videoya çekerek 'ÖSO yaptı' yalanını ortaya attığı ortaya çıkmıştı. İşte terör örgütü PKK'nın yağma oyunu ve PKK'lıların yakalandığı o anlar.
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