PKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulundu

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, geçen hafta Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle daha önce tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde PKK tarafından açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olarak şehit edilen Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzakın da olduğu ortaya çıktı.
PKK'lıların Eren Bülbül'ün evinden çaldığı erzak, depolarında bulundu22.05.2019 17:34
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