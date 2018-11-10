PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla PKK'da çözülmeler arttı. Terör örgütünden kaçan teröristler bir bir teslim olmaya başladı. İşte o teröristlerin o teslim olma anları...
PKK'lı teröristlerin teslim olma anları10 Kasım 2018, Cumartesi
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