Haberler Web TV PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

10 Kasım 2018, Cumartesi

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla PKK'da çözülmeler arttı. Terör örgütünden kaçan teröristler bir bir teslim olmaya başladı. İşte o teröristlerin o teslim olma anları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları